Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Російська структура Siemens згортає свій бізнес і оголошує про ліквідацію

Російська структура Siemens згортає свій бізнес і оголошує про ліквідацію

13 лютого, 2024 вiвторок
03:16
Економіка Siemens

ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс", російська структура Siemens AG) планує запустити у лютому 2024 процедуру добровільної ліквідації

Про це повідомляє Інтерфакс

У звіті за підсумками 2023 року компанія визнає неможливість продовжувати роботу, пов'язану з імпортом товарів до Росії.

У 2023 році виручка ТОВ "Системс" склала 278,8 млн рублів проти 6,32 млрд рублів роком раніше. Чистий збиток становив 279,6 млн рублів. На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та коштів на рахунках загальною сумою 843,6 млн рублів. Компанія нагадала, що у зв'язку з санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни.

Siemens почав постачати обладнання в Росію ще в середині ХІХ століття. Бюро компанії було відкрито у Російській імперії в 1853 році.

Теги:
Німеччина
санкції проти Росії
Читайте також:
польскі фермери
10 лютого, 2024 субота
Російська агропродукція завозиться на європейський ринок, але фермери блокують кордони з Україною, - польський журналіст Сієрант
Партизани пробралися на аеродром у Єйську
12 лютого, 2024 понедiлок
Партизани пробралися на аеродром у Єйську, який РФ використовує для ударів по Україні
Бердянськ
12 лютого, 2024 понедiлок
В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
02:48
спорт легка атлетика ДТП Африка
У ДТП в Кенії загинув рекордсмен світу в марафоні Кіптум
02:20
Веймарський трикутник
Посилення ЄС і НАТО та саміт з Україною: заява лідерів "Веймарського трикутника"
01:52
біткоін
Bitcoin уперше з 2021 року подорожчав до $50 тис
01:24
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Два пілоти загинули: у Йорданії розбився військовий літак
00:56
Такер Карлсон і Путін
Напав на Україну через горилу в зоопарку: Маск висміяв "історичні" фантазії Путіна в інтерв'ю Карлсону
00:44
сили ППО
РФ запустила по Україні "шахеди" та ракети: у Дніпрі прогриміли вибухи
00:28
Зеленський
Гарантії безпеки та альтернатива допомозі США: Зеленський відвідає низку європейських столиць, - Bloomberg
2024, понедiлок
12 лютого
23:35
Приз Венеційського фестивалю, висунення на Оскар: фільм "Цензорка" про жінок в колонії Одеси вийде в український прокат у березні
23:16
Ллойд Остін
Госпіталізація Остіна: очільник Пентагона скасував поїздку до Брюсселя на засідання Рамштайн
22:52
Віктор Ляшко
Назвати код: Ляшко нагадав, що для купівлі ліків за електронним рецептом в аптеку треба брати телефон
22:49
Удар РФ по нафтобазі в Харкові: в навколишнє середовище витекло близько 3 тис. тонн продуктів
22:41
військовий літак Німеччина
"Усвідомлюємо небезпеку від імперіалістичної Росії": Німеччина планує цьогоріч витратити на оборону 2% ВВП
22:21
російська пропаганда
Portal Kombat: Франція виявила мережу пропаганди РФ, спрямовану проти України
21:47
Джо Байден
"Загрожує нашій безпеці": Байден про погрози Трампа не захищати країни НАТО від РФ
21:33
Рада безпеки ООН
РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фортифікації на полі бою: бажане й реальне. Колонка Сергія Згурця
21:01
Оновлено
санкції проти Росії
Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України
20:51
окупанти рф
"День початку СВО": у держдумі РФ пропонують відзначати річницю масштабного вторгнення в Україну
20:38
Ексклюзив
блокада кордону
Поліція Польщі повністю підтримує протестувальників, - водій фури, з якої висипали зерно 
20:20
ЄС - Китай
Санкції ЄС вперше можуть торкнутися компаній із Китаю, - Bloomberg
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 718-го дня війни: ЗСУ почали успішно застосовувати новітню антидронову систему, а нацгвардійці спалили ворожий "солнцепьок"
20:00
OPINION
Олег Манчура
Українські діалекти: чи є галицизми "спольщеною святою говіркою"
19:59
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польські фермери не мають права викидати на землю український хліб зібраний під кулями й снарядами, - нардеп Княжицький
19:55
санкції проти Росії
Британські компанії експортували до Росії БПЛА та іншого обладнання на $100 млн за 10 місяців минулого року
19:47
збита ракета
Експерти заявили, що РФ вдарила по Україні 7 лютого протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон"
19:27
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру
19:27
Снайпер ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 55 атак ворога на восьми напрямках. З них 25 - на Мар'їнському
19:19
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Defense Express: Rheinmetall передаватиме Україні сотні снарядів у 2024 році
19:05
Харківщина. Лікарня
Пошкоджені Росією 865 медичних закладів в Україні повністю або частково відновили, - МОЗ
18:59
вибори до Держдуми
Росіяни планують 17 лютого провести побудинковий обхід на ТОТ стосовно майбутніх псевдовиборів, - Спротив
18:56
Бразильські військові в Амазонці
Конфлікт довкола Гаяни: Бразилія направляє додаткові дві тисячі військових на свій кордон
18:44
штучний інтелект
Через інвестування в ШІ технологічні компанії скоротили 34 тис. робочих місць з початку року, - FT
18:35
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом, - експерт-міжнародник Краєв
18:28
безпілотник, дрон
У Ленінградській області РФ заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів
18:27
Дмитро Лубінець
Лубінець закликав міжнародні медіа не висвітлювати проведення президентських виборів РФ на ТОТ України
18:25
Ексклюзив
Це божевілля може зіграти з РФ злий жарт, - генерал-майор запасу СБУ Ягун про можливий напад на країни Балтії
18:18
Харківщина
У Харкові обстежать усі нафтобази та інші небезпечні обʼєкти на тлі трагедії 10 лютого
18:16
Столипін
Хто такий Столипін та чому його останки пропонують обміняти на українських полонених
18:15
Розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ: колишнього чиновника Міноборони Лієва взяли під варту з правом вийти під заставу
18:06
OPINION
Віктор Трегубов
Поляки та зерно: сусіди дечого про нас не знають...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV