Російська структура Siemens згортає свій бізнес і оголошує про ліквідацію
ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс", російська структура Siemens AG) планує запустити у лютому 2024 процедуру добровільної ліквідації
Про це повідомляє Інтерфакс
У звіті за підсумками 2023 року компанія визнає неможливість продовжувати роботу, пов'язану з імпортом товарів до Росії.
У 2023 році виручка ТОВ "Системс" склала 278,8 млн рублів проти 6,32 млрд рублів роком раніше. Чистий збиток становив 279,6 млн рублів. На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та коштів на рахунках загальною сумою 843,6 млн рублів. Компанія нагадала, що у зв'язку з санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни.
Siemens почав постачати обладнання в Росію ще в середині ХІХ століття. Бюро компанії було відкрито у Російській імперії в 1853 році.
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