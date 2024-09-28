СБУ затримала топменеджера "Енергоатому" Скопича за підозрою у "відкатах"

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства. Правоохоронці кажуть, що в обмін на "данину" у 15% від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

"Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран", - зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Раніше також в "Енергоатомі" повідомляли про затримання одного із працівників компанії під час отримання неправомірної вигоди.

Там додали, що наразі тривають слідчі дії та наголосили, що "Енергоатом" й надалі сприятиме слідчим у проведенні "якомога швидшого та неупередженого розслідування".

У компанії та СБУ не назвали ім'я затриманого, проте журналіст-розслідувач Юрій Ніколов та Економічна правда, посилаючись на власні джерела, повідомили, що йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича.

За даними джерел, підозрюваного затримали біля офісу компанії, в якої він нібито вимагав хабар у 100 тис. грн за розв'язання питання із поставками пального.

Юрій Ніколов зазначив, що оскільки сума хабара, на якому затримали Скопича, становить лише 100 тис. грн, справу вирішили не передавати Національному антикорупційному бюро.

"Тому залишається дуже відкритим питання: чи тепер підуть слідчі СБУ до Петра Котіна, який є безпосереднім начальником Скопича? Тому що сказати, що в "Енергоатомі" немає корупції - тепер взагалі неможливо", - написав журналіст.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.