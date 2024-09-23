Заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі у $40 тис.: на що призначалися гроші
23 вересня САП спільно з НАБУ викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні хабара в розмірі $40 тис.
Про це повідомляє САП.
Слідство встановило, що заступниця обласного прокурора висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично отримала неправомірну вигоду у розмірі $40 тис.
За даними САП, хабар був за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування.
Першочергові слідчі дії тривають. Попередня правова кваліфікація дій прокурора – ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Судячи з сайту відомства, фігуранткою, імовірно, є Максименко Наталя Вікторівна, тому що вона одна жінка серед заступників обласного прокурора. Про це також інформує LIGA.net з посиланням на джерело у правоохоронному секторі.
Фото: САППримітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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