Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Шість держкомпаній перерахують у бюджет 50% дивідендів у лютому

Шість держкомпаній перерахують у бюджет 50% дивідендів у лютому

28 лютого, 2024 середа
00:34
Економіка Обласний бюджет

Шість акціонерних товариств мають перерахувати в лютому до державного бюджету 50% дивідендів

Таким є рішення  уряду як акціонера та органу управління, – повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

"Шість акціонерних товариств мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році", – таке розпорядження щодо тих товариств, де Кабінет Міністрів є органом управління, уряд затвердив 27 лютого.

Рішення стосується компаній: АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", АТ "Укроборонпром", ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", АТ "Українська оборонна промисловість".

"Рішення обумовлене необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За даними Мінфіну, це дасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

2 лютого уряд визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою. Базовий норматив становить 80% результату господарської діяльності за минулий рік. Також уряд встановив такі нормативи відрахувань:

  • для АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на рівні 95%;
  • для АТ "Державний ощадний банк України" та ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія" - 30%;
  • для ПАТ "Укрнафта" - 30% за  умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції;
  • для ПрАТ "УДП" (Українське Дунайське пароплавство) - 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту й розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;
  • для АТ "Укрзалізниця" встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури й оновлення рухомого складу.

Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік" передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн. 

Теги:
Новини
Кабмін
державний бюджет
Читайте також:
Віктор Пилипенко
27 лютого, 2024 вiвторок
УПЦ КП позбавила військового та ЛГБТ-активіста медалі. Інші захисники та діячі відмовились від нагород
Олександр Зубков, Олександрія - Шахтар
26 лютого, 2024 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
25 лютого, 2024 неділя
За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.75
  • EUR
    Купівля 41.35
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 лютого
00:21
У черзі на словацькому кордоні помер український водій
2024, вiвторок
27 лютого
23:57
Володимир Путін і Сергій Шойгу
"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого
23:53
Оновлено
Зеленський і Макрон
Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували
23:34
Оновлено
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
Затримання в Польщі журналіста Ткача прокоментував посол Зварич, у соцмережах з'явилося повідомлення про "фейк"
23:10
Оновлено
обстріл, ППО
Росія атакує Україну "шахедами", в Одесі працювала ППО. Ситуація ввечері 27 лютого
23:06
штучний інтелект
Open AI заявила, що газета NYT зламала ChatGPT, щоб отримати дані для позову про авторські права
22:35
Ексклюзив
Придністров'я
"Придністровським питанням" росіяни тестують реакцію Заходу, - дипломат Огризко
22:18
ВАКС
Заволодіння 11,4 млн грн Укрзалізниці: одному групи з підозрюваних обрали запобіжний захід 
22:14
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Франція піднімала в повітря винищувачі Mirage, аби перехопити літак РФ
21:56
Евакуація, вимушені переселенці, біженці
"Українцям у Ризі натякають, що час повертатися додому": росіяни запустили маніпуляцію
21:47
Латвія
Латвія продовжила на рік обмеження на в'їзд громадян РФ
21:30
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом
Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні. Подробиці
21:29
Саміт Вишеградської четвірки у Празі 27 лютого 2024 року
Публічна суперечка через війну в Україні й запевнення в подальшій співпраці: підсумки саміту Вишеградської четвірки
21:25
Оновлено
Сінево
Компанія "Сінево" заявила, що досягла домовленості з ДБР. Деталі
21:11
Інстаграм
Конкурент Instagram залучив $30 млн інвестицій, - Bloomberg
20:51
Ексклюзив
ворожий Су-34
"Збили всупереч протидіям РФ": Defense Express про знищення двох російських літаків Су-34
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Про створення ракетної коаліції та ймовірність нового наступу противника. Колонка Сергія Згурця
20:38
Оновлено
На фото: Співачка LP
У Литві скасували концерт співачки LP, яка подякувала російським фанатам за худі з триколором
20:37
Прапор 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка
"Ми виходимо на відпочинок": 110-та бригада, яка боронила Авдіївку, оголосила про ротацію
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Другая Украіна" держзрадника Медведчука
19:54
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Росія атакує на 7 напрямках, відбулось 86 бойових зіткнень за добу
19:38
Оновлено
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський обговорив Формулу миру та співпрацю між країнами зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
19:34
Літак "Мрія"
Справу про знищення "Мрії" передали в суд: експосадовцям ДП "Антонов" загрожує до 15 років тюрми
19:30
Ексклюзив
Європарламент
Допомога для України: кореспондентка Еспресо розповіла, коли Рада ЄС проведе наступне голосування
19:21
Інфографіка
Іван Калюжний
УПЛ: "Олександрії" загрожує технічна поразка за матч із "Шахтарем"
19:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
У Росії скасували концерт співачки Анни Асті
19:05
адмірал Тоні Радакін
Британії потрібно суттєво збільшити запаси боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, - головнокомандувач ЗС
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 734-го дня війни: збиття російських Су-34 та створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння
18:57
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
18:57
світ Китай технології наука
У Китаї вперше клонували тибетських кіз
18:42
Король Норвегії Харальд
Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували з інфекцією у Малайзії 
18:24
Очолила окупаційний навчальний заклад та створила "кадетський клас" з військової підготовки дітей - підозрюється освітянка з Мелітополя
Освітянці, яка очолила школу на ТОТ Запоріжжя та створила "кадетський клас", повідомили про підозру
18:21
На фото: Борис Акунін і його книга
Суд у РФ арештував рахунки дружини письменника Акуніна, який засудив війну
18:13
Денис Шмигаль
Шмигаль оцінив втрати Росії від запровадження 17 тис. індивідуальних і секторальних санкцій
18:08
Оновлено
Президент Франції Емманюель Макрон
Макрон "не виключив" відправлення військ країн Заходу в Україну. Його підтримав прем'єр Франції Атталь
18:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:03
ОБСЄ
"Зіткнулися з жорсткою реальністю": президентка ПА ОБСЄ пояснила, чому Росію неможливо виключити з організації
18:03
ЧВК Вагнер
Більшість вагнерівців, які перебували у Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Гаюн"
18:02
OPINION
Ілля Разумейко
"Хай називається хоч імені Сталіна...". Роздуми під консерваторією на Майдані
17:51
На фото: DJ Khaled
Музикант DJ Khaled змусив охоронців нести його до сцени, щоб він не забруднив кросівки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV