Шість держкомпаній перерахують у бюджет 50% дивідендів у лютому

Таким є рішення уряду як акціонера та органу управління, – повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

"Шість акціонерних товариств мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів господарської діяльності у 2023 році", – таке розпорядження щодо тих товариств, де Кабінет Міністрів є органом управління, уряд затвердив 27 лютого.

Рішення стосується компаній: АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", АТ "Укроборонпром", ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", АТ "Українська оборонна промисловість".

"Рішення обумовлене необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За даними Мінфіну, це дасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

2 лютого уряд визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою. Базовий норматив становить 80% результату господарської діяльності за минулий рік. Також уряд встановив такі нормативи відрахувань:

для АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на рівні 95%;

для АТ "Державний ощадний банк України" та ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія" - 30%;

для ПАТ "Укрнафта" - 30% за умови, що 50% прибутку спрямують на капітальні інвестиції;

для ПрАТ "УДП" (Українське Дунайське пароплавство) - 30%, за умови спрямування 50% прибутку на оновлення флоту й розвиток виробничих потужностей Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу;

для АТ "Укрзалізниця" встановлений норматив 50%, за умови що 30% прибутку спрямують на фінансування капітальних інвестицій, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури й оновлення рухомого складу.

Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік" передбачає надходження частини чистого прибутку та дивідендів від підприємств у державній власності на понад 66 млрд грн.