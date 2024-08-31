Світовий банк профінансує систему освіти в Україні на $415 млн
Рада директорів Світового банку схвалила новий проєкт "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (Learn). Його фінансування становить $415 млн
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Проєкт Learn спрямований на покращення умов для викладання та навчання, а також на забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.
Підписати угоду за проєктом планують у вересні 2024 року. У Міністерстві сказали, що до кінця цього року Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.
"Проєкт Learn допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- З початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів України пошкоджено або зруйновано вже понад 3400 навчальних закладів.
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