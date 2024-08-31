Світовий банк профінансує систему освіти в Україні на $415 млн

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Проєкт Learn спрямований на покращення умов для викладання та навчання, а також на забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Підписати угоду за проєктом планують у вересні 2024 року. У Міністерстві сказали, що до кінця цього року Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.

"Проєкт Learn допоможе тисячам українських учнів повернутися до захищених умов навчання. Створення таких ініціатив є надзвичайно своєчасним та необхідним рішенням для підтримки, відновлення та розвитку ключових секторів економіки та життєдіяльності країни", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.