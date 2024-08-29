Росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України, - Офіс генпрокурора

Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, окупанти не лише обстрілювали школи та дитячі садочки, а й використовували їх як військові бази, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що найбільше за час вторгнення від російської агресії постраждали навчальні заклади Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

В Офісі генпрокурора нагадали, що міжнародне гуманітарне право забороняє атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади.

"Російські обстріли шкіл є воєнним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 438 Кримінального кодексу України. Це означає, що кожен, хто причетний до таких злочинів, має бути покараний", - зазначили там.

Усенко також додала, що загалом в Україні розслідується понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 дітей.

За її словами, найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії.

"Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні воєнних злочинів Росії. Завдяки спільним зусиллям МКС вже видав шість ордерів на арешт високопосадовців РФ. До речі, два з них якраз за воєнний злочин – злочин депортації, вчинений щодо дітей", - підкреслили в ОГП.