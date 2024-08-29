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Росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України, - Офіс генпрокурора

Світлана Кравченко
29 серпня, 2024 четвер
16:28
Війна з Росією школа

З початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів України пошкоджено або зруйновано вже понад 3400 навчальних закладів

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Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, окупанти не лише обстрілювали школи та дитячі садочки, а й використовували їх як військові бази, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що найбільше за час вторгнення від російської агресії постраждали навчальні заклади Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

В Офісі генпрокурора нагадали, що міжнародне гуманітарне право забороняє атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади.

"Російські обстріли шкіл є воєнним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 438 Кримінального кодексу України. Це означає, що кожен, хто причетний до таких злочинів, має бути покараний", - зазначили там.

Усенко також додала, що загалом в Україні розслідується понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 дітей.

За її словами, найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії. 

"Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні воєнних злочинів Росії. Завдяки спільним зусиллям МКС вже видав шість ордерів на арешт високопосадовців РФ. До речі, два з них якраз за воєнний злочин – злочин депортації, вчинений щодо дітей", - підкреслили в ОГП.

  • Російські окупанти повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.
Теги:
Україна
освіта
російська армія
ракетний удар
злочини проти людства
Офіс генпрокурора
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