Росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України, - Офіс генпрокурора
З початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів України пошкоджено або зруйновано вже понад 3400 навчальних закладів
Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.
За її словами, окупанти не лише обстрілювали школи та дитячі садочки, а й використовували їх як військові бази, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Зазначається, що найбільше за час вторгнення від російської агресії постраждали навчальні заклади Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
В Офісі генпрокурора нагадали, що міжнародне гуманітарне право забороняє атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади.
"Російські обстріли шкіл є воєнним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 438 Кримінального кодексу України. Це означає, що кожен, хто причетний до таких злочинів, має бути покараний", - зазначили там.
Усенко також додала, що загалом в Україні розслідується понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 дітей.
За її словами, найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії.
"Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні воєнних злочинів Росії. Завдяки спільним зусиллям МКС вже видав шість ордерів на арешт високопосадовців РФ. До речі, два з них якраз за воєнний злочин – злочин депортації, вчинений щодо дітей", - підкреслили в ОГП.
- Російські окупанти повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.
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