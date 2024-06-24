РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто
Російські окупанти повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто
Про це повідомляє Харківська міська рада.
За словами Терехова, росіяни після початку повномасштабного вторгнення зруйнували у місті 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки й площі.
"Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушено навчаються в підземних школах. Ракетним ударом російських військових була зруйнована друкарня видавництва "Віват" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - нагадав мер.
Через такі дії ворога Терехов написав лист генсеку ООН Антоніу Гутеррешу й гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле, де закликає допомогти припинити удари РФ по Харкову й області й зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури.
"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - наголосив Терехов.
- Вдень неділі, 23 червня 2024 року, російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, одинадцятеро поранені.
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