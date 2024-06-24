РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами Терехова, росіяни після початку повномасштабного вторгнення зруйнували у місті 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки й площі.

"Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушено навчаються в підземних школах. Ракетним ударом російських військових була зруйнована друкарня видавництва "Віват" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - нагадав мер.

Через такі дії ворога Терехов написав лист генсеку ООН Антоніу Гутеррешу й гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле, де закликає допомогти припинити удари РФ по Харкову й області й зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури.

"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - наголосив Терехов.