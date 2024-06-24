Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто

РФ повністю або частково зруйнувала 796 освітніх об'єктів Харкова: Терехов закликав ООН допомогти захистити місто

24 червня, 2024 понедiлок
19:52
Війна з Росією Ігор Терехов

Російські окупанти повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Мер Ігор Терехов звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто

Зміст

Про це повідомляє Харківська міська рада.

За словами Терехова, росіяни після початку повномасштабного вторгнення зруйнували у місті 796 освітніх об’єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки й площі.

"Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала більше 172 днів поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушено навчаються в підземних школах. Ракетним ударом російських військових була зруйнована друкарня видавництва "Віват" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", - нагадав мер.

Через такі дії ворога Терехов написав лист генсеку ООН Антоніу Гутеррешу й гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле, де закликає допомогти припинити удари РФ по Харкову й області й зупинити знищення мирного населення та цивільної інфраструктури.

"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації - це виклик, загроза для майбутнього всього людства", - наголосив Терехов.

  • Вдень неділі, 23 червня 2024 року, російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, одинадцятеро поранені.
Теги:
Культура
Україна
Росія
ООН
Харків
російська армія
ЮНЕСКО
Харківщина
ракетний удар
Ігор Терехов
Читайте також:
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Комік із "Ліги Сміху" Віктор Розовий
23 червня, 2024 неділя
Комік із "Ліги Сміху", боєць Третьої штурмової Віктор Розовий показав, як проходить його реабілітація після поранення
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.87
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
24 червня
21:20
Ексклюзив
Якби це був ATACMS, то там була б кривава баня: "Інформаційний спротив" про падіння уламків ракети російського ЗРК у Севастополі
21:19
Олександр Сваток, Німеччина - Україна
Футболіст збірної України перейшов до клубу зі США
21:05
Спільне комюніке Саміту миру
Комюніке Саміту миру підписала ще одна країна
21:00
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Знищено 120 БПЛА: ВМС та СБУ 21 червня уразили навчальний центр ППО у Краснодарському краї
20:46
Аналітика
Україна ЄС
Встигаємо до угорців. Що означає старт переговорів про вступ України до ЄС та коли чекати членства
20:40
Китай готовий шукати політичне врегулювання "української кризи у власний спосіб", - Сі Цзіньпін
20:19
Зеленський призначив Гнатова командувачем Об'єднаних сил ЗСУ замість Содоля
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Справи супостатів дуже кепські
20:03
Важка машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію. У чому її унікальність
20:02
Оновлено
ЄС
Рада ЄС передасть Україні на озброєння 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, - Боррель
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 852-го дня війни: ЗСУ уразили центр космічного зв'язку РФ, Україна вже в липні може отримати 2,5 млрд євро з активів Росії
19:59
Росіяни поширюють ІПСО про неякісні фортифікації у Запорізькій області: у ЗОВА відреагували
19:55
електроенергія, відключення
У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом електроенергії буде складна, - очільник YASNO Коваленко
19:44
Партизани розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Криму
19:41
Петер Сіярто
Угорщина оскаржить рішення ЄС про спрямування 1,4 млрд євро від активів РФ на зброю для України
19:39
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Російська ППО свідомо збивала ракети над пляжами": військовий експерт Снєгирьов про цивільні жертви й поранених у Севастополі
19:26
електроенергія
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
19:26
шкільні підручники
США виділять кошти на друк понад 3 млн підручників для українських школярів
19:26
Оновлено
пожежа у Фрязіно під Москвою
Розробляв і виробляв електроприлади, зокрема РЕБ: у Підмосковʼї горить науково-дослідний інститут "Платан"
19:24
Оновлено
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Третина ворожих штурмів - на Покровському напрямку
19:07
Оновлено
Селидове
Росіяни 23 червня скинули авіабомби на Селидове: 6 поранених, серед них діти
19:07
ПЦУ вперше провела літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври
19:01
Оновлено
Очільник МОН Оксен Лісовий
В Україні змінюють правила вступу в аспірантуру: що відомо
18:59
Щоб союзники усвідомлювали складність обставин на фронті: Сирський провів телефонну розмову з генералом Каволі
18:58
Окупанти цілий день тероризували Нікопольщину: серед поранених – літні люди
18:50
Оновлено
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 5 людей, 41 поранений
18:45
Робота з відновлення електропостачання Херсон
За тиждень енергетики відновили світло для 89 тис. сімей, домівки яких були знеструмлені через обстріли РФ
18:45
Як формується ціна електронної книжки в Україні: пояснення видавців
18:39
вантажівки для прикордонників
У Мінвідновлення розповіли про зміни після лібералізації вантажних перевезень між Україною та ЄС
18:25
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко: "Ситуація стабілізована" на фронті означає, що ми потребуємо в три рази більше ресурсу і не час розслаблятися
18:19
світло
В які години збільшать обсяг обмежень: в Україні 25 червня всю добу діятимуть графіки відключень електроенергії
18:11
Додаток "Дія"
Не лише шлюб: у Дії тестують послуги актових записів про народження, розлучення та зміну імені
18:05
Ексклюзив
Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи
18:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому не можна терміново спорудити ТЕЦ
17:58
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані, - голова МВА
17:48
сміття
Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо
17:36
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:23
Мобілізація
В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 разу
17:08
принцеса Анна
Cестра британського короля принцеса Анна потрапила в лікарню зі струсом мозку
17:08
Оновлено
Вибух
РФ обстріляла Херсонщину: у власній домівці загинула жінка, поранено двох чоловіків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV