Світовий банк визначив Україну як державу з рівнем доходу вище за середній

Про це йдеться у класифікації країн Світового банку.

"Група Світового банку розподіляє країни світу на чотири групи за рівнем доходу: низький, нижче середнього, вище середнього та високий. Класифікація оновлюється щороку 1 липня на основі ВНД на душу населення за попередній календарний рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Світовому банку, підвищення класифікації України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Так, у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. Також на підвищення класифікації України вплинуло скорочення населення, яке з початку вторгнення з боку Росії зменшилося більш ніж на 15%.

"Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНД за методологією Атласу на душу населення на 18,5%", - додали у Світовому банку.

Попри те, що економіка України суттєво постраждала від російського вторгнення, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних видатків (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань.

Окрім України, до категорії країн з доходами вище середнього цього року піднялися Алжир, Іран, Монголія.