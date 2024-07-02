Світовий банк визначив Україну як державу з рівнем доходу вище за середній
Світовий банк вперше з 1987 року визначив Україну як державу з рівнем доходу вище за середній у результаті відновлення економічного зростання у 2023 році
Про це йдеться у класифікації країн Світового банку.
"Група Світового банку розподіляє країни світу на чотири групи за рівнем доходу: низький, нижче середнього, вище середнього та високий. Класифікація оновлюється щороку 1 липня на основі ВНД на душу населення за попередній календарний рік", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Світовому банку, підвищення класифікації України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Так, у 2023 році реальний ВВП України зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році. Також на підвищення класифікації України вплинуло скорочення населення, яке з початку вторгнення з боку Росії зменшилося більш ніж на 15%.
"Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного збільшення номінального ВНД за методологією Атласу на душу населення на 18,5%", - додали у Світовому банку.
Попри те, що економіка України суттєво постраждала від російського вторгнення, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних видатків (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань.
Окрім України, до категорії країн з доходами вище середнього цього року піднялися Алжир, Іран, Монголія.
- 31 травня повідомлялось, що унаслідок повномасштабного вторгнення Росії кількість жителів України, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.49 Купівля 40.49Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе