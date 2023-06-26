Про це інформує Reuters.

Зазначається, що попри постійне зростання ставок за останні 18 місяців, інфляція залишається високою. В той самий час стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські крахи з часів фінансової кризи 2008 року.

"Глобальна економіка перебуває на критичному етапі. Необхідно вирішувати серйозні виклики", - заявив генеральний менеджер BIS Агустін Карстенс у щорічному звіті організації.

За його словами, час одержимої гонитви за короткостроковим зростанням минув. Грошово-кредитна політика тепер має відновити цінову стабільність, а фіскальна політика має консолідуватися.

Голова монетарно-економічного підрозділу BIS Клаудіо Боріо вважає, що відновити цінову стабільність мають центральні банки. Він підкреслив, що існує ризик виникнення "інфляційної психології", хоча більші, ніж очікувалося, підвищення ставок у Великій Британії та Норвегії минулого тижня показали, що центральні банки намагаються "виконати свою роботу" з точки зору розв'язання проблеми.

У звіті BIS зазначається, що чим довше інфляція залишається високою, тим сильнішою та тривалою є необхідна жорсткість політики, йдеться. Економісти попередили про "суттєву" ймовірність подальших проблем у банківському секторі.

Відтак, якщо процентні ставки повернуться до рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії. За словами Боріо, центральні банки мають взяти інфляцію під свій контроль, питання тільки в тому, якою буде ціна.

Довідково: Банк міжнародних розрахунків (BIS) - спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 країн. Одна з основних цілей міжнародної діяльності Банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності.