"Те, що ми дійшли до восьмого перегляду програми МВФ – безпрецедентно в історії відносин України і фонду", – експерт Роман Ніцович
Нова програма співпраці з МВФ буде сигналом я інших міжнародних фінансових організацій, що Україна відповідально ставиться до своїх публічних фінансів, отже їй можна надавати кошти
Про це повідомив у коментарі Еспресо директор з досліджень українського аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.
"Кошти МВФ – це ті кошти, які Україна може залучати на зовнішньому ринку, бо зараз ринки капіталу для нас закриті. По-друге, це кошти, які ми залучаємо під досить пільгові умови. Попри певну критику ставок Міжнародного валютного фонду, вони все одно одні з найдешевших на ринку. І третє – програма МВФ – це сигнал для інших міжнародних фінансових організацій, банків розвитку, про те, що держава, яка має програму МВФ, отже вона відповідально ставиться до своїх публічних фінансів", – каже експерт.
Наразі тривають переговори України з МВФ щодо нової програми співпраці, хоча чинна завершиться у 2027 році. Однак вона втратила актуальність, оскільки її формували наприкінці 2022 – на початку 2023 року, коли розглядали сценарій швидкого завершення війни і переходу до відбудови. Однак війна триває і Україні бракує коштів для покриття поточних видатків, в тому числі на оборону.
"Нова програма з МВФ буде сигналом для інших фінансових організацій про те, що можна далі розвивати з цією країною відносини, створювати нові програми, надавати або гранти, кредити, або гарантії, інші фінансові інструменти для покриття ризиків, які в тому числі допомагають і бізнесу, і державі існувати під час війни, – каже Роман Ніцович. – У будь-якому разі те, що ми так далеко пройшли – аж до восьмого перегляду чинної програми, – це безпрецедентно взагалі в історії відносин України і Фонду".
За його словами, МВФ доволі поблажливо ставиться до виконання Україною структурних маяків.
"Якщо якийсь маяк не виконується, але з порушенням дедлайну, то вони зараховують його як виконаний. Навіть, якщо запізнення на два тижні чи місяць, до цього нормально ставляться. Якщо ж не був виконаний, то ведуться переговори і він відтерміновується. Це кроки на зустріч країні в стані війни. Якби програма виконувалася за звичайних обставинах, то, звичайно, такі, невиконання або невчасне виконання не зараховувалося б і ми би не мали можливість отримувати черговий транш", – пояснює експерт.
У новій програмі, на його думку, буде дещо інший набір структурних маяків. Це, зокрема, максимізація зборів і митних надходжень, покращення їх адміністрування і покращення ефективності витрат.
"Очевидно, ті вимоги, які стосуються верховенства права і судової системи, будуть присутні, як вони присутні і зараз. Також певний компонент, який стосуватиметься енергетичних ринків і питань корпоративного управління державних компаній, тою мірою, наскільки це впливає на бюджетні видатки", – каже Роман Ніцович.
- 3 вересня до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду і відразу потрапила у бомбосховище. Метою візиту була оцінка поточного виконання програми. Тоді ж у Мінфіні заявили про початок переговорів про нову програму співпраці.
