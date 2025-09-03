Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
До столиці України прибула місія Міжнародного валютного фонду: вона працюватиме в Києві упродовж тижня
Про це у facebook повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.
"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.
- Раніше президент Володимир Зеленський обговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ.
