Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ

Про це у facebook повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів.