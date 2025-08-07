Зеленський обговорив з директоркою МВФ Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Володимир Зеленськи провів розмову з Крісталіною Георгієвою та зазначив, що МВФ високо оцінив виконання Україною зобов'язань та впровадження реформ, попри війну.

За його словами, сторони обговорили нову програму фінансової допомоги, яка має зміцнити країну як зараз, так і в післявоєнний період. Уряд вже працює над цими кроками.

Читайте також: Україна може звернутися до МВФ по додаткове фінансування: Свириденко назвала причину

"Говорили також про додаткове фінансування для наших воїнів. Різні варіанти розглядаємо. Будемо разом шукати рішення", - додав президент.

Зеленський також повідомив, що розповів про спільну з партнерами роботу для якнайшвидшого закінчення війни. Він згадав про вчорашню розмову з президентом Трампом та європейськими лідерами, а також про подальші кроки України.