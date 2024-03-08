Три французькі компанії запровадять в Україні спільне виробництво БПЛА і боєприпасів
8 березня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що 3 французькі компанії створять спільне виробництво безпілотників і снарядів в Україні з її компаніями
Про це він сказав в ефірі BFMTV.
"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників і сухопутного обладнання, щоб виробляти запчастини в Україні, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав Лекорню.
За словами міноборони Франції, ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі одиниці цього літа.
- З повномасштабного вторгнення РФ по 31 грудня Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,615 млрд євро. Також Париж організував навчання близько 10 тис. воїнів ЗСУ.
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