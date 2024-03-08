Три французькі компанії запровадять в Україні спільне виробництво БПЛА і боєприпасів

Про це він сказав в ефірі BFMTV.

"Три французькі компанії будуть налагоджувати партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема у сфері безпілотників і сухопутного обладнання, щоб виробляти запчастини в Україні, а в майбутньому, можливо, і боєприпаси", - сказав Лекорню.

За словами міноборони Франції, ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі одиниці цього літа.