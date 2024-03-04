Франція оприлюднила список відправленого до України озброєння

Про це йдеться у повідомленні міноборони Франції.

Там зазначають, що всі постачання відповідають трьом критеріям: забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання), відсутність послаблення французької армії та контроль ескалації.

У списку - стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше.

Франція відправила 250 бронеавтомобілів VAB, 38 бронеавтомобілів AMX10, більше мільйона набоїв до стрілецької зброї. Цифри щодо ракет Crotale, Aster та SCALP засекречені.

Париж передав Силам оборони 160 безпілотників та 10 систем для виявлення безпілотники. Крім того, Україна отримала кілька комплексів ППО: ЗРК Crotale NG (2 одиниці), ЗРК Mistral (6 одиниць), одна установка ЗРК Samp/T.

Для ЗСУ також передали чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.

Навчання 10 тис. українських військових було організовано Парижем у Франції та Польщі.