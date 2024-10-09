Цього року держава компенсувала підприємцям 224 млн грн за працевлаштування ВПО

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Понад 8 тисяч роботодавців з початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 11 300 українців, які вимушено переїхали з небезпечних регіонів країни. Понад чотири сотні з працевлаштованих – люди з інвалідністю. Загалом підприємцям за програмою компенсації перераховано 224 млн грн. Через цю програму ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Наразі розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, складає 8 тисяч гривень.

Для довідки: Уряд запровадив програму стимулювання працевлаштування внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Її мета – пришвидшити адаптацію людей, що були змушені переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1.04.2024 – 8 000 грн) впродовж 3 місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю – впродовж 6 місяців.