У Червоному морі хусити пошкодили безпілотником танкер з російською нафтою

Про це повідомляє керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, танкер сирої нафти CHIOS LION, ІМО 9398280, вийшов 2 липня з російського порту Туапсе з вантажем 100 тис. тонн російської сирої нафти.

"У Суецькому каналі всіх повідомив, що на борту охорона… 15.07.2024 був атакований з використанням надводного безпілотника (МБЕК – морський безекіпажний катер, надводний дрон), отримав пошкодження, екіпаж не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Клименко підкреслює іронію атаки союзників Кремля танкера з російською нафтою і те, що він належав "судновласникам з Греції, які, звичайно, ну хто б сумнівався, "дотримуються" при перевезенні російської нафти з російського порту до Індії або Китаю так званої "цінової стелі".

Також, за даними моніторингової групи, хусити атакували ще один танкер, який прямував із Росії.

"Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу 15.07.2024 - BENTLEY I, 9253129, вийшов з порту Тамань…. порт призначення CN SHG (Шанхай) 2024-08-04)... Ну з цим хоч є якась ясність - власник, пов'язаний з Ізраїлем (саме такі судна атакують ці хуситські терористи)", - пише Клименко.

Танкер BENTLEY I був атакований трьома надводними катерами, двома малими човнами та одним безпілотним надводним судном (USV). Про наслідки поки невідомо. Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.