У Червоному морі хусити пошкодили безпілотником танкер з російською нафтою
15 липня єменські хусити атакували безпілотником танкер CHIOS LION, який перевозив 100 тис. тонн російської сирої нафти у Червоному морі
Про це повідомляє керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.
За його словами, танкер сирої нафти CHIOS LION, ІМО 9398280, вийшов 2 липня з російського порту Туапсе з вантажем 100 тис. тонн російської сирої нафти.
"У Суецькому каналі всіх повідомив, що на борту охорона… 15.07.2024 був атакований з використанням надводного безпілотника (МБЕК – морський безекіпажний катер, надводний дрон), отримав пошкодження, екіпаж не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Клименко підкреслює іронію атаки союзників Кремля танкера з російською нафтою і те, що він належав "судновласникам з Греції, які, звичайно, ну хто б сумнівався, "дотримуються" при перевезенні російської нафти з російського порту до Індії або Китаю так званої "цінової стелі".
Також, за даними моніторингової групи, хусити атакували ще один танкер, який прямував із Росії.
"Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу 15.07.2024 - BENTLEY I, 9253129, вийшов з порту Тамань…. порт призначення CN SHG (Шанхай) 2024-08-04)... Ну з цим хоч є якась ясність - власник, пов'язаний з Ізраїлем (саме такі судна атакують ці хуситські терористи)", - пише Клименко.
Танкер BENTLEY I був атакований трьома надводними катерами, двома малими човнами та одним безпілотним надводним судном (USV). Про наслідки поки невідомо. Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.
- Вранці неділі, 23 червня, єменські хусити заявили, що вони спільно з "Ісламським спротивом в Іраку" атакували чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі.
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