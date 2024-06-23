Єменські хусити заявили, що атакували чотири судна в порту ізраїльського міста Хайфа
Вранці неділі, 23 червня, єменські хусити заявили, що вони спільно з "Ісламським спротивом в Іраку" атакували чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі
Про це повідомляє Reuters.
Єменські хусити заявили, що вони провели спільну військову операцію з бойовим угрупованням "Ісламський спротив в Іраку", націлившись на чотири кораблі в північному порту Хайфи в Ізраїлі.
Військовий представник хуситів Ях'я Сарі заявив, що дві групи здійснили атаку безпілотниками на два танкери з цементом і два вантажні судна в порту Хайфи в суботу, 22 червня.
За його словами, кораблі належали компаніям, які "порушили заборону на захід у порти окупованої Палестини".
Сарі також сказав, що хусити атакували Shorthorn Express у Середземному морі за допомогою безпілотників у рамках кампанії угруповання з переривання судноплавства на ключових водних шляхах, що, за їхніми словами, є актом солідарності з палестинцями у війні в Газі.
"Дві операції успішно досягли своїх цілей, а удари були точними та прямими", — сказав речник.
Reuters зазначає, що поки що не було жодного незалежного підтвердження ударів і вони не можуть підтвердити ці заяви.
- Нагадаємо, що єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. В результаті нападу постраждав моряк.
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