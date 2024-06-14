Хусити атакували в Аденській затоці корабель Verbena, який належить Україні: є постраждалий
Єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. Через це постраждав моряк
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.
Зазначається, що хусити випустили в Аденську затоку щонайменше дві протикорабельні ракети. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею.
"Судно Verbena нещодавно пришвартувалося в Малайзії і прямувало до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки є пошкодження корабля - там виникла пожежа. Також цивільний моряк отримав важкі поранення.
"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - додали американські військові.
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У суботу, 1 червня, Сполучені Штати знищили дві протикорабельні балістичні ракети та безпілотник єменських хуситів у Червоному морі.
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