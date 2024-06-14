Хусити атакували в Аденській затоці корабель Verbena, який належить Україні: є постраждалий

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що хусити випустили в Аденську затоку щонайменше дві протикорабельні ракети. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею.

"Судно Verbena нещодавно пришвартувалося в Малайзії і прямувало до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки є пошкодження корабля - там виникла пожежа. Також цивільний моряк отримав важкі поранення.

"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - додали американські військові.