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Хусити атакували в Аденській затоці корабель Verbena, який належить Україні: є постраждалий

14 червня, 2024 п'ятниця
10:04
Світ Ємен, хусити

Єменські хусити 13 червня атакували протикорабельними ракетами українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею. Через це постраждав моряк

Зміст

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Зазначається, що хусити випустили в Аденську затоку щонайменше дві протикорабельні ракети. Обидві ракети влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею.

"Судно Verbena нещодавно пришвартувалося в Малайзії і прямувало до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки є пошкодження корабля - там виникла пожежа. Також цивільний моряк отримав важкі поранення.

"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - додали американські військові.

  • У суботу, 1 червня, Сполучені Штати знищили дві протикорабельні балістичні ракети та безпілотник єменських хуситів у Червоному морі.

Теги:
Україна
Польща
Ємен
США
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