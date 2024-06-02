США збили дві балістичні ракети та БПЛА хуситів у Червоному морі
У суботу, 1 червня, Сполучені Штати знищили дві протикорабельні балістичні ракети та безпілотник єменських хуситів у Червоному морі
Про це повідомляє Центральне командування ЗС США (USCENTCOM) у Х.
1 червня між 09:00 та 19:30 за місцевим часом у південній частині Червоного моря американські військові збили безпілотник хуситів. Вони також поінформували про аварію двох інших дронів над Червоним морем.
Повідомлень про постраждалих або пошкодження з боку кораблів США, коаліції або торгових суден внаслідок атаки хуситів не надходило.
Також між 19:00 та 23:30 за місцевим часом США успішно знешкодили дві протикорабельні балістичні ракети хуситів у південній частині Червоного моря.
"Балістичні ракети були випущені у напрямку есмінця ВМС США Gravely та знищені у рамках самооборони, при цьому повідомлень про пошкодження або поранення з боку американських, коаліційних або комерційних кораблів не було", - йдеться у повідомленні.
- 31 травня хусити атакували американський авіаносець у Червоному морі у відповідь на авіаудари, завдані США та Великою Британією по їхніх позиціях у Ємені.
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