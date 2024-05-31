Хусити атакували американський авіаносець у Червоному морі

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника хуситів, американський авіаносець Dwight D. Eisenhower був атакований у п'ятницю. Удар був здійснений у відповідь на обстріл США та Британією 13 об'єктів хуситів у Ємені, унаслідок чого загинуло щонайменше 16 людей.

Як зауважили у виданні, це найсмертоносніша атака на угруповання з часу початку військової кампанії в січні, спрямованої на запобігання його нападам на кораблі в Червоному морі.

За даними хуситів, деякі із загиблих були цивільними, які перебували в портовому місті Ходейда. Ударів також зазнали столиця Сана та інші райони.

У США заявили, що вони також знищили 8 безпілотників у контрольованих хуситами районах Ємену і прилеглих водах.

"Було визначено, що ці БПЛА та об'єкти становили загрозу для американських і коаліційних сил і торгових суден в регіоні", - заявили в Центральному командуванні США.