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Хусити атакували американський авіаносець у Червоному морі

31 травня, 2024 п'ятниця
15:38
Світ авіаносець Dwight D. Eisenhower

Хусити атакували американський авіаносець у Червоному морі у відповідь на авіаудари, завдані США та Великою Британією по їхніх позиціях у Ємені

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника хуситів, американський авіаносець Dwight D. Eisenhower був атакований у п'ятницю. Удар був здійснений у відповідь на обстріл США та Британією 13 об'єктів хуситів у Ємені, унаслідок чого загинуло щонайменше 16 людей. 

Як зауважили у виданні, це найсмертоносніша атака на угруповання з часу початку військової кампанії в січні, спрямованої на запобігання його нападам на кораблі в Червоному морі.

За даними хуситів, деякі із загиблих були цивільними, які перебували в портовому місті Ходейда. Ударів також зазнали столиця Сана та інші райони.

У США заявили, що вони також знищили 8 безпілотників у контрольованих хуситами районах Ємену і прилеглих водах.

"Було визначено, що ці БПЛА та об'єкти становили загрозу для американських і коаліційних сил і торгових суден в регіоні", - заявили в Центральному командуванні США.

  • Єменські хусити у вівторок, 28 травня, запустили щонайменше 5 ракет у бік Червоному моря. Так, три з них уразили грецький балкер під прапором Маршаллових островів.

Теги:
Близький Схід
Ємен
США
Військові новини
Велика Британiя
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