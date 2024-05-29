Хусити атакували трьома ракетами грецький балкер у Червоному морі
Єменські хусити у вівторок, 28 травня, запустили щонайменше 5 ракет у бік Червоному моря. Так, три з них уразили грецький балкер під прапором Маршаллових островів
Про це повідомляє Центральне командування ЗС США.
Зазначається, що атака сталася між 12:05 і 13:40 (за часом місцевим часом). Бойовики запустили п'ять протикорабельних балістичних ракет з районів Ємену у бік акваторії Червоного моря.
Унаслідок цього три ракети уразили грецький балкер під прапором Маршаллових островів, проте він продовжив свій рейс.
Крім того, американські сили знищили п'ять безпілотних авіаційних комплексів над Червоним морем, запущених з території Ємену, контрольованої хуситами.
"Було встановлено, що системи становлять безпосередню загрозу для торгових суден у регіоні", - зазначили у повідомленні.
- 12 травня єменські хусити запускали безпілотники в Червоному морі та Аденській затоці. Сполучені Штати спільно із союзниками відбили атаку бойовиків.
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