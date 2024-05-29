Хусити атакували трьома ракетами грецький балкер у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування ЗС США.

Зазначається, що атака сталася між 12:05 і 13:40 (за часом місцевим часом). Бойовики запустили п'ять протикорабельних балістичних ракет з районів Ємену у бік акваторії Червоного моря.

Унаслідок цього три ракети уразили грецький балкер під прапором Маршаллових островів, проте він продовжив свій рейс.

Крім того, американські сили знищили п'ять безпілотних авіаційних комплексів над Червоним морем, запущених з території Ємену, контрольованої хуситами.

"Було встановлено, що системи становлять безпосередню загрозу для торгових суден у регіоні", - зазначили у повідомленні.