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У Дії зʼявилися військові облігації Авдіївка й Дебальцеве

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
16:03
Економіка Військові облігації

У застосунку "Дія" можна придбати нові військові облігації з назвами міст Донецької області - Авдіївка й Дебальцеве

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

Зазначено, що ставка облігації "Авдіївка" становить 15,6%, а дата виплати 20.05.2026. Водночас ставка облігації "Дебальцеве" - 16,5%, дата виплати - 12.05.2027.

Федоров нагадує, що за купівлю облігацій у Дії не потрібно сплачувати комісії чи додаткові платежі.

"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком", - додав він.

Фото: t.me/zedigital

 

  • 1 жовтня у Дії з'явилася нова військова облігація, названа на честь міста у Харківській області - Вовчанська.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
Донеччина
Дебальцеве
Авдіївка
Дія
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