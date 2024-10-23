У Дії зʼявилися військові облігації Авдіївка й Дебальцеве

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

Зазначено, що ставка облігації "Авдіївка" становить 15,6%, а дата виплати 20.05.2026. Водночас ставка облігації "Дебальцеве" - 16,5%, дата виплати - 12.05.2027.

Федоров нагадує, що за купівлю облігацій у Дії не потрібно сплачувати комісії чи додаткові платежі.

"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в Дії. Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком", - додав він.

Фото: t.me/zedigital