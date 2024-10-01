У Дії з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров наголосив, що військові облігації є потужним інструментам для підтримки армії та економіки. Він розповів, що ставка облігації "Вовчанськ" становить від 15%, дата виплати - 01.10.2025.

"Купуючи військові облігації, ви допомагаєте забезпечити наших військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком", - зазначив міністр.

Про військові облігації в Україні

У липні 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія". Також у квітні цього року у Дії з’явилися дві нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих українських міст Макіївка, що в Донецькій області, та Бахчисарай у Криму.

5 вересня у Дії з'явилися облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст на українському узбережжі Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.