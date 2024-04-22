У Дії з'явилися нові військові облігації - Макіївка й Бахчисарай

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Громадяни мають змогу придбати військові облігації через Дію таким чином:

на головному екрані застосунку "Дія" натиснути на "Військові облігації";

обрати облігацію, партнера й кількість;

підписати і сплатити.

Після таких дій придбана облігація з’явиться в застосунку протягом трьох днів.

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що ставка за облігаціями Бахчисарай становить від 17%, дата виплати якої - 28 червня 2026 року. Макіївка: ставка від 16%, дата виплати - 12 березня 2025 року.

"Українці вже придбали через Дію понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - наголосив він.

Військові облігації - це цінні папери від держави, кошти за придбання яких витрачаються на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для українських військових. Після придбання облігацій та закінчення терміну їх дії, покупець отримує свої кошти назад з відсотками.

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія".

Згодом стало відомо, що з 24 лютого 2022 року громадяни, бізнес та територіальні громади збільшили купівлю українських військових облігацій на 64,3 мільярда гривень.