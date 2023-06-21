Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація Нова Каховка в Дії - це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток", - закликав міністр Михайло Федоров.

Військова облігація Нова Каховка має процентну ставку 18,2%, дата виплати 1 травня 2024 року.

Аби придбати нову облігацію Нова Каховка необхідно у застосунок Дія натисніть "Військові облігації" на головному екрані, обрати облігацію, партнера й кількість, далі підпишіть та оплатіть будь-якою карткою. Протягом 3 днів облігація з’явиться поруч із документами.

Повідомляється, що нині українці, які придбали облігацію Маріуполь отримують виплати - суму вкладу та відсоток.

"Купівля військових облігацій - це інвестиція в мирне майбутнє та гарантований прибуток для кожного вкладника. Кожна гривня з облігацій підтримує економіку країни та допомагає армії, а потім повертається на ваш рахунок", - пише пресслужба.

Довідково. Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.

За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта".