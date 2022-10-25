Мінфін у вівторок продав військових облігацій на понад 1,5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від розміщення 6-місячних облігацій під 12% залучили 12 млн грн. 12-місячні ОВДП під 14% розмістили на 13 млн грн. Облігації з терміном погашення 18 місяців розмістили на 995 млн грн.

Крім цього, від розміщення облігацій у доларах з терміном погашення в 1 рік під 4,5% Мінфін залучив 14,4 млн дол.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року понад 150 тис. громадян стали інвесторами в військові облігації", – зазначили у відомстві.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров додав, що 70 тисяч військових облігацій купили українці в Дії. Це майже 70 мільйонів гривень, які працюють на перемогу України.

Він зазначив, що зараз у застосунку доступні облігації Херсон, Мелітополь, Горлівка, Донецьк, Севастополь та Маріуполь.

"Купуючи військові облігації в Дії, ви не сплачуєте комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю. Допомагаєте підтримати економіку країни, а потім отримуєте до 16% гарантованого прибутку", - йдеться у дописі Федорова в телеграм.

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