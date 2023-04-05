Внесок у перемогу і гарантований прибуток: у Дії з'явилася військова облігація "Ялта"
Українців закликають вкладати у перемогу, та ще й отримувати прибуток. У застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта"
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію "Ялта" за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста - до деокупації", - пише пресслужба.
Повідомляється, що військова облігація "Ялта" в Дії - це покупка без комісії та інших додаткових платежів, гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року, а також внесок у перемогу.
Також окрім "Ялти" у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.
Довідково. Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.
- 31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
- 16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.
- За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.
- Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.71
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе