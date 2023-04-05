Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію "Ялта" за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста - до деокупації", - пише пресслужба.

Повідомляється, що військова облігація "Ялта" в Дії - це покупка без комісії та інших додаткових платежів, гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року, а також внесок у перемогу.

Також окрім "Ялти" у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

Довідково. Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.