За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн
Станом на 6 жовтня українці у Дії за три дні придбали військові облігації на суму 25 млн гривень
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Українці придбали військові облігації в Дії на 25 млн гривень. Такий результат за 3 дні", - пишуть у Мінцифрі.
Повідомляється, що найпопулярніші облігації в Дії - Донецьк та Маріуполь.
"Ви купуєте облігації, кошти потрапляють у бюджет. Потім фінансується армія, медичний напрям, нараховується заробітна плата військовим. Кожна гривня, кожна облігація - це інвестиція в деокупацію міст і територій", - пояснюють у пресслужбі.
Крім того, купуючи облігації українці отримують прибуток, це працює, як депозит: "Спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками".
- 31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
- 16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.
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