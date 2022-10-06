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За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн

6 жовтня, 2022 четвер
18:37
Економіка Військові облігації

Станом на 6 жовтня українці у Дії за три дні придбали військові облігації на суму 25 млн гривень

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

​​"Українці придбали військові облігації в Дії на 25 млн гривень. Такий результат за 3 дні", - пишуть у Мінцифрі.

Повідомляється, що найпопулярніші облігації в Дії - Донецьк та Маріуполь.

"Ви купуєте облігації, кошти потрапляють у бюджет. Потім фінансується армія, медичний напрям, нараховується заробітна плата військовим. Кожна гривня, кожна облігація - це інвестиція в деокупацію міст і територій", - пояснюють у пресслужбі.

Крім того, купуючи облігації українці отримують прибуток, це працює, як депозит: "Спершу ви вкладаєте кошти, а згодом отримуєте їх назад з відсотками".

  • 31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
  • 16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.

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Донецьк
Маріуполь
військові
Дія
відбудова України
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