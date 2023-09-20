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В Україні з початку повномасштабної війни обсяг придбання військових облігацій збільшився на 64,3 млрд грн

20 вересня, 2023 середа
10:52
Економіка військові облігації, Дія

В Україні з 24 лютого 2022 року громадяни, бізнес та територіальні громади збільшили купівлю військових облігацій на 64,3 мільярда гривень

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України. 

Зазначається, що станом на 20 вересня 2023 року фізичні особи збільшили придбання облігацій на 22,2 млрд грн – до 47,7 млрд грн. Юридичні особи збільшили обсяг куплених облігацій на 39,9 млрд грн – до 120,5 млрд грн.

"Водночас представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн, що дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року складають 201,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.  

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія".

Суспільство
Україна
бізнес
військові
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