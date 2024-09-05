У Дію додали нові військові облігації - Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак

Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ставки за облігації та дати виплат:

Лазурне – ставка від 15,10%, дата виплати – 10.09.2025;

Джарилгач – ставка від 15,75%, дата виплати – 10.06.2026;

Гурзуф – ставка від 14,90%, дата виплати – 04.06.2025;

Судак – ставка від 14,85%, дата виплати – 30.04.2025.

"Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту єПідтримка з прибутком. Це донат державі, який вам повертається", - додав Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Про військові облігації в Україні

У липні 2022 року Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія". Також у квітні цього року у Дії з’явилися дві нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих українських міст Макіївка, що в Донецькій області, та Бахчисарай у Криму.