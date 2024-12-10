У Дію додали 2 нові військові облігації "Вугледар" та "Скадовськ"
У Дії з'явилися дві нові військові облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст Донецької та Херсонської областей – Вугледар та Скадовськ
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.
Ставки за облігації та дати виплат:
- Вугледар – ставка від 15,6 %, дата виплати – 29.04.2026;
- Скадовськ – ставка від 16,4 %, дата виплати – 07.04.2027.
"Коли купуєте військові облігації, допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку й нагадуватиме про вашу допомогу державі", – додав Федоров.
- У жовтні у Дію додали нові військові облігації з назвами міст Донецької області - Авдіївка й Дебальцеве.
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