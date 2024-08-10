У Міненерго розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що за останні тижні в Україні справді стабілізувалася ситуація з відключеннями електроенергії завдяки завершенню планових ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій.

"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде", - наголосила Гринчук.

Водночас посадовиця зауважила, що через потенційні атаки ворога на енергосистему ситуація може змінитися будь-якої миті.