У Міненерго розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку
У разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів
Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
Вона наголосила, що за останні тижні в Україні справді стабілізувалася ситуація з відключеннями електроенергії завдяки завершенню планових ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій.
"Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємось, таких відключень, як в липні, у нас не буде", - наголосила Гринчук.
Водночас посадовиця зауважила, що через потенційні атаки ворога на енергосистему ситуація може змінитися будь-якої миті.
- Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії.
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