У Молдові виявили компанії, які з 2022 року продали Росії авіазапчастин на $15 млн
Впродовж 2022-2023 років три молдовські компанії продали Росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 мільйонів доларів
Про це йдеться в розслідуванні молдовської служби "Радіо Свобода".
Постачання запчастин до літаків у Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт "Победа" і S7 Engineering.
До схеми були причетні три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го, їхній власник – колишній топпосадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.
Усі три компанії діяли як посередники – розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх у Росію, інколи – безпосередньо в російські аеропорти. При цьому постачання відбувались не через молдовську територію.
І Мельников, і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ – вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.
У розслідуванні йдеться, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.
Джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови сказали, що там відомо про ці випадки і ними вже займаються "компетентні органи". Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.
- 27 січня очільник агентства державних послуг Молдови (АДП) Мірча Єшану заявив, що з моменту вторгнення РФ в Україну в Молдові було здійснено щонайменше 30 спроб отримати громадянство обманним шляхом, у тому числі з боку двох російських мільйонерів.
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