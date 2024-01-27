У Молдові з початку війни в Україні зафіксували 30 спроб отримати громадянство обманом, зокрема двома мільйонерами з РФ

Про це повідомляє Jurnal.md

Очільник молдовського АМУ уточнив, що це відбувалося за допомогою колишніх чи навіть чинних співробітників агентства, які знають, як відбувається процедура отримання громадянства.

За його словами, як правило, претенденти на громадянство знаходять людину, яка народилася до початку Другої світової війни, між 1935 і 1937 роками, і померла у віці 2-3 років. Вони стверджують, що є нащадком цієї людини, і що вони свого часу мігрували або були депортовані.

"У справі немає свідоцтва про смерть людини, яка народилася до Другої світової війни, а тільки свідоцтво про народження, і вони стверджують, що є їхніми нащадками. Деякі документи у справі, привезені з Росії, виявляються підробленими. У всіх випадках ми відправляємо копії із запитами у РФ, в Україну, в усі країни, з яких отримуємо нотаріально засвідчені документи. Якийсь час ми не отримували відповідей з Росії, але ось уже рік вони відповідають на наші повідомлення", - зазначив Єшану.

Очільник АМУ уточнив, що йому особисто відомо про двох магнатів-мультимільйонерів із Російської Федерації та Узбекистану, які хотіли отримати молдовське громадянство обманним шляхом.

"Я не можу зараз назвати імена, тому що проводяться спеціальні заходи. Ми не можемо визначити, де були подані ці документи і ким вони були видані. Ми точно знаємо, що це шахрайство, ми вже відмовили їм у громадянстві, але ми хочемо переконатися, що люди, які сприяли чи були співучасниками цих злочинів, опиняться на лаві підсудних", - наголосив очільник молдовського агентства державних послуг.