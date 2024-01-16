Росіяни почали масово подавати документи на отримання паспорта Молдови, - Reuters
Влада Молдови заявила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. Причиною зростання заяв називають війну в Україні
Про це повідомляє Reuters.
В Кишиневі заявили, що останнім часом значно зросла кількість громадян РФ, які планують отримати молдовське громадянство.
"У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", - заявили в урядовому відомстві.
За словами посадовців, до різкого збільшення кількості людей отримати громадянство призвела повномасштабне вторгнення РФ до України.
Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% - українцями, але не оприлюднили кількісні показники.
- 14 січня президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у країні за допомогою Придністров'я.
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