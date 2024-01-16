Росіяни почали масово подавати документи на отримання паспорта Молдови, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

В Кишиневі заявили, що останнім часом значно зросла кількість громадян РФ, які планують отримати молдовське громадянство.

"У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", - заявили в урядовому відомстві.

За словами посадовців, до різкого збільшення кількості людей отримати громадянство призвела повномасштабне вторгнення РФ до України.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% - українцями, але не оприлюднили кількісні показники.