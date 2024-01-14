"Вразливі місця ще є": Санду заявила, що цієї весни Росія відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що навесні 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у країні за допомогою Придністров'я
Про це вона сказала на пресконференції 13 січня в Румунії після вручення їй премії в Тімішоарі, пише AGERPRES.
Президентка Молдови зазначила, що увесь цей час Росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністров'ї. Проте вона наголосила, що Молдова вживає всіх заходів для протидії цим спробам.
"Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям. Ми говоримо з ними та розповідаємо громадянам про ці ризики, як це було минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд (під час акцій протесту, організованих проросійськими силами - ред.) Разом із громадянами та державними інституціями ми намагаємось захистити себе від цих ризиків, але у нас ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця", - сказала Санду.
Вона також підкреслила, що Молдова розраховує на підтримку Румунії та міжнародної спільноти в цьому питанні.
"Ми знаємо, що цієї весни Росія відновить свої дії, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію", - заявила президентка Молдови.
Саме восени 2024 року у Молдові мають відбутися президентські вибори.
- Напередодні Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що на території Придністров’я Росія намагається створити інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором з дестабілізації ситуації у Молдові.
- Водночас 14 січня румунські фермери та аграрії знову заблокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною після блокади 13 січня.
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