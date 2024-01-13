РФ у Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації ситуації у Молдові, - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

У так званому міністерстві держбезпеки Придністров'я напередодні опублікували пресреліз, у якому заявляється, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.

Раніше ISW повідомляв, що МДБ - це організація, співробітники якої, ймовірно, одержують накази безпосередньо з Москви. МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно, це частина зусиль Кремля створити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російськомовної мови, яка нібито знаходиться під загрозою.