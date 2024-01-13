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РФ у Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації ситуації у Молдові, - ISW

13 січня, 2024 субота
06:59
Війна з Росією Придністров'я

На території Придністров’я Росія намагається створити інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором з дестабілізації ситуації у Молдові

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

У так званому міністерстві держбезпеки Придністров'я напередодні опублікували пресреліз, у якому заявляється, що молдавські спецназівці нібито готують "спеціальні бойові групи" для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення чи знищення високопосадовців та працівників правоохоронних органів.

Раніше ISW повідомляв, що МДБ - це організація, співробітники якої, ймовірно, одержують накази безпосередньо з Москви. МДБ і посадовці Придністров’я раніше робили подібні, менш різкі заяви. 

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ймовірно, це частина зусиль Кремля створити інформаційні умови, спрямовані на дестабілізацію Молдови та виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні, виставляючи Росію захисником російськомовної мови, яка нібито знаходиться під загрозою.

  • Напередодні повідомлялося, що Кремль може поновити зусилля, щоб використати невизнане Придністров'я  для створення нестабільності в Молдові та підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря.
Росія
Молдова
Придністров'я
пропаганда
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