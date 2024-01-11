РФ може почати операцію у Придністров'ї для блокування морського коридору з України, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за підсумками 2023 року в румунському чорноморському порту Констанца було відвантажено рекордні 36 млн метричних тонн зерна. Близько 40% цих поставок становило українське зерно.

Раніше експерти ISW оцінювали, що українські удари по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) змусили російські військово-морські сили змінити моделі операцій та відвести деякі судна від своєї основної бази в окупованому Севастополі на заході Криму.

Також знищення і пошкодження суден ЧФ дозволило Києву і партнерам максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор. Міжнародна підтримка цього проєкту продовжує зростати, попри вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та погрози силою заблокувати її діяльність.

"Тож незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря, Кремль може розглядати операцію під фальшивим прапором у Придністров’ї, як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі", - йдеться у звіті ISW.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден.

8 січня стало відомо, що від початку роботи тимчасового зернового коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя, з них 40% припадає на Китай і Єгипет.