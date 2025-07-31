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Головна Економіка У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям

У Раді пояснили, чому відтермінували підвищення зарплат учителям

Юлія Юліна
31 липня, 2025 четвер
10:52
Економіка Україна школа

У школах критично бракує молодих фахівців, однак країна в умовах повномасштабної війни не може дозволити собі збільшення зарплат учителям

Зміст

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

На його думку, у вишах ситуація з кадрами більш-менш нормальна, а от у школах критично бракує фахівців, особливо вчителів природничих дисциплін – фізики, хімії, біології.

"Але найгостріше питання навіть не в цьому. Майже не приходять молоді вчителі. Це справжня проблема. І її розв’язання дуже просте  – заробітна плата. Держава може скільки завгодно говорити про престиж, мотивацію, місію, але поки молодий фахівець не бачить перспективи стабільного та гідного заробітку – він просто не приходить у школу", - констатував нардеп.

Він зазначив, що закон "Про освіту" й закон "Про повну загальну середню освіту" містять норму щодо мінімальної зарплати вчителя, яка має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат. Рада підтримала ці документи, однак щороку при ухваленні держбюджету цю норму відтерміновують.

"Причина – банальна, але об’єктивна: державний бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни", - сказав Бабак.

При цьому він висловив переконання, що іншого способу змотивувати молодих фахівців немає.

"Якщо ми хочемо бачити в школах молодих фахівців, мотивованих, активних, то мусимо забезпечити гідну оплату їхньої праці", - наголосив нардеп.

  • У січні в Україні запрацювала програма "Вчительська доплата", у межах якої педагогам почали виплачувати додаткову щомісячну виплату.
Теги:
Новини
Наука
Україна
освіта
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