У РФ це називають "охлаждєніє": Ступак про стан російської економіки

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Іван Ступак, співробітник СБУ (2004-2015).

"На стан економіки РФ впливає пекельний коктейль причин: і те, що ми робимо, наші удари, і санкційна робота. Звісно, хотілося б, щоб санкції працювали набагато ефективніше та швидше, але маємо те, що маємо. Без "рожевих окулярів" дійсно бачимо, що російська економіка зупиняється. І це визнають російські економісти, вони називають це терміном "охлаждєніє". А ще мені подобається, коли у РФ зараз визнають, що у них є проблеми з врожаєм, тому кажуть:"У цьому році буде компактний урожай", - прокоментував колишній співробітник СБУ.

За його словами, позаминулого тижня у російській держдумі внесли законопроєкт, який спрямований на те, щоб зробити оптимізацію держбюджету РФ. Мається на увазі, що вони зазначають статті видатків, які їм не дуже зараз потрібні, а це освіта, наука, техніка та інші, тому звідти хочуть забрати гроші й передати на силові органи та військових – орієнтовано $25,5 млрд.

"І останнє, про що слід сказати, – робочі руки. Здавалося б, в Росії стільки людей, є міф про 140 млн, хоча демографи кажуть: "Якщо є 90 млн, то це нормально". У РФ не вистачає робочих рук – приблизно 2 млн людей. Це не жарт. Я думаю, що це є величезною причиною, чому росіяни досі не наважилися оголосити мобілізацію", - зауважив Ступак.