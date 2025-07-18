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Головна Економіка У Японії заявили, що мита Трампа не є найкращим інструментом для усунення дисбалансів

У Японії заявили, що мита Трампа не є найкращим інструментом для усунення дисбалансів

Ксенія Золотова
18 липня, 2025 п'ятниця
06:48
Економіка Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив країнам G20, що встановлення митних тарифів не є ефективним інструментом для вирішення проблеми глобальних економічних дисбалансів

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Про це повідомляє Bloomberg.

"Японія чітко висловила позицію, що мита не є найефективнішим засобом для виправлення надлишкових дисбалансів у поточних рахунках", – заявив Като журналістам у четвер.

Свою заяву він зробив після першого дня зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20, яка проходить на тлі загроз нового етапу торговельної напруженості у світі. Міністр фінансів США Скотт Бессент, як зазначається, участі в цій зустрічі не брав.

Кацунобу Като виступив головним доповідачем на кількох сесіях саміту, зокрема на тій, що була присвячена глобальній економіці. Його коментарі пролунали в контексті очікуваного запровадження нового пакету митних тарифів Сполученими Штатами Америки за рішенням президента Дональда Трампа.

Президент США наполягає на тому, що мита допомагають зменшити дефіцит у торгівлі США з іншими державами та сприяють поверненню виробництва в межі американської юрисдикції.

Като у своєму виступі, як повідомляє Bloomberg, підкреслив важливість підтримки відкритої, передбачуваної та вільної багатосторонньої торговельної системи. Водночас він уточнив, що конкретних домовленостей щодо спільного протистояння тарифній політиці США на зустрічі не обговорювали.

Представник міністерства фінансів Японії, який супроводжував Като на саміті, додав, що багато учасників зустрічі висловили думку, що хоча ризики у світовій економіці й залишаються, однак вони наразі не реалізувалися в повному обсязі. При цьому він зазначив, що напруженість на світових ринках, здається, дещо зменшилася.

Разом із тим учасники зустрічі, включно з представниками міжнародних фінансових організацій, наголосили на необхідності зберігати обережність і ретельно стежити за потенційними економічними загрозами.

Bloomberg також звертає увагу на те, що через можливу ескалацію торговельного протистояння з боку США багато країн намагаються посилити взаємодію між собою. Зокрема, Європейський Союз розглядає можливість узгоджених дій у партнерстві з Канадою та Японією.

Торговельна напруга між США та Японією

Нагадаємо, Японія вже зазнала впливу американських мит на рівні 25% на експорт автомобілів та сталі. Очікується, що з 1 серпня основне мито на японський експорт до США може зрости до цього ж рівня, якщо країни не укладуть нову торговельну угоду.

Переговори між головним перемовником від Японії Ресеєм Аказавою та представниками адміністрації Трампа тривають уже кілька місяців, однак досі не дали конкретного результату. Основною суперечкою залишається питання мита на автомобілі.

У цьому контексті японська єна демонструє підвищену волатильність на валютному ринку, особливо після квітневого оголошення Трампом про нові мита. Зростання політичної невизначеності напередодні виборів до Верхньої палати японського парламенту також сприяє нестабільності.

"Надмірна волатильність валютного ринку, зокрема через спекулятивні коливання, повинна перебувати під постійним моніторингом", – наголосив Като. 

Він додав, що чинні міжнародні домовленості у сфері валютної політики мають залишатися в силі.

  • У понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня тарифів у 25% на товари з Японії та Південної Кореї.
Теги:
Новини
Світ
Японія
Дональд Трамп
США
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