Україна і США домовились про відтермінування виплат за державним боргом
США та Україна підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом
Про це повідомляє Мінфін.
Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна посолка США в Україні Бріджит Брінк підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.
Укладання зазначеної Угоди було передбачено меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
"Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни", – наголосив Марченко.
- Кандидат економічних наук Іван Ус повідомив, що Україна, попри війну, залишається лідером у частці світового експорту окремих продуктів сільського господарства.
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