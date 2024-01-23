Найбільше зростанню ВВП України сприяє експорт сільськогосподарської продукції, - економіст Ус
Кандидат економічних наук Іван Ус повідомив, що Україна, попри війну, залишається лідером у частці світового експорту окремих продуктів сільського господарства
Про це він повідомив у етері Еспресо
"Сьогодні роль сільського господарства значно посилилась і потужно впливає на зростання ВВП України. Якщо раніше жартували, що експорт України поділяється на однакові частки металургії та сільського господарства, то зараз аграрна продукція становить понад дві третини нашого експорту. Такі цифри ми маємо того року, попри те, що світові ціни скоротились саме на провідні продукти вітчизняного експорту", - пояснив Ус
Економіст наголосив, що Україна продовжує лідирувати в частці світового експорту окремих аграрних продуктів
"До прикладу, соняшникова олія. Україна, що цікаво, у 2022 році залишилась провідним світовим експортером соняшникової олії. Тобто, попри війну, частка України становила 22% у світовому експорті. Це не 39%, як це було у 2020 році, втім, лідерство ми змогли зберегти", - додав він.
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