Румунські фермери повністю розблокували рух вантажівок на ПП "Порубне"

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що після розблокування руху вантажівок румунськими фермерами оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Блокада руху вантажівок румунськими фермерами

13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.

14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет".

15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Також нещодавно міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини скерували відповідний лист до Єврокомісії.

За словами прикордонників, через блокування пунктів пропуску зростає черга з вантажних автомобілів.

Напередодні, 17 січня, повідомлялося, що румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною.

У четвер, 18 січня, перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове", що на румунсько-українському кордоні, фермери перекрили рух вантажівок. Про це повідомили у Державна митній службі України.