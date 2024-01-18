Румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною
За попередньою інформацією румунської сторони, зранку 18 січня перед пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" зі сторони Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тож може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту.
При цьому блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів.
Митники нагадують, що румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною – "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ".
- 13 січня румунські фермери та аграрії блокували рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною.
- 15 січня румунські фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".
- Цього ж дня міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували впродовж шести днів і блокували кордон з Україною. Але рух не було відновлено.
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