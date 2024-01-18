Румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тож може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту.

При цьому блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів.

Митники нагадують, що румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною – "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ".