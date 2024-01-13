Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Румунські фермери не пропускають вантажівки через ПП "Порубне - Сірет"

Румунські фермери не пропускають вантажівки через ПП "Порубне - Сірет"

13 січня, 2024 субота
17:38
Суспільство Сірет, черги на кордоні

13 січня румунські фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне - Сірет" на кордоні з Україною. Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"На території Румунії фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Наразі причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі", - йдеться в повідомленні.

Це перша блокада руху вантажівок з румунського боку.

Зазначається, що учасники дій розташувалися на певній віддаленості від кордону, на автошляху, який веде до пункту пропуску. Ускладнення руху може бути в обох напрямках.

У ДПСУ запевняють, що прикордонники постійно здійснюють взаємодію з румунськими колегами щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки немає.

У пункті пропуску "Порубне" для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга. На даний час в ній зареєстровано 825 автомобілів, а пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі, додали у ДПСУ.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками і запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У суботу, 23 грудня, польські фермери призупинили протести на пункті пропуску "Шегині - Медики". Новий уряд Польщі заявив, що проведе перемовини з протестувальниками.

Уже 4 січня вони відновили блокаду прикордонного переходу та заявили, що планують протестувати до 3 лютого.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала свою частину плану дій, який був узгоджений з урядом Польщі, для розблокування польськими перевізниками кордону з Україною. Тепер Київ очікує подальших кроків від Варшави.

Єврокомісар з питань транспорту Європейської комісії Адіна Валеан надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Протест перевізників Словаччини

Раніше Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив, що готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород", якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.

11 грудня словацькі перевізники почали блокування руху вантажівок, які рухалися на виїзд з України. У зв'язку з цим митники у Закарпатській області скеровували вантажівки до інших пунктів пропуску.

Напередодні повідомлялося, що пропуск вантажівок з України до Словаччини частково поновили.

Нагадаємо, словацькі перевізники 15 грудня розблокували на невизначений термін рух вантажівок на в'їзд перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецьке".

Рух на словацькому кордоні наразі розблокований. Втім в Держприкордонслужбі не виключають, що перевізники через деякий час можуть знову розпочати акцію протесту

Економіка
Україна
транспорт
Румунія
Держприкордонслужба
акції протестів
Блокування кордону
Читайте також:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
12 січня, 2024 п'ятниця
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
Марія Захарова
12 січня, 2024 п'ятниця
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
18:05
OPINION
Оксана Забужко
"Проєкт Хмельницького" в Україні вичерпався
18:00
Білл Хейз
У віці 98 років помер зірка американського серіалу "Дні нашого життя" Білл Хейз
18:00
Огляд
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
ТОП-5 найкасовіших фільмів минулого (2023) року
17:56
Оновлено
пожежа, Київ
У Києві ліквідували пожежу в ТРЦ "Космополіт"
17:44
на фото: зсув ґрунту
Унаслідок сильних дощів у Колумбії стався зсув ґрунту: 18 людей загинуло
17:33
у Таїланді розбився літак
У Таїланді розбився літак: один пасажир загинув, інший зазнав поранень
17:21
Оновлено
До Києва прибув новообраний голова МЗС Франції Стефан Сежурне
17:12
Ексклюзив
Чалий
Республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня: дипломат Чалий про ухвалення $61,4 млрд для України конгресом США
16:59
Голос за Путіна або відправка на фронт: окупанти змушують робітників Донецька підтримувати російського диктатора
16:54
Оновлено
новообраний президент Тайваню Лай Чінте
На Тайвані обрали президентом голову Демократичної прогресивної партії, якого Китай називає "підбурювачем війни"
16:29
Оновлено
ракета Х-101
На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101
16:27
в'язниця
У колоніях РФ відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати проти України, - Bild
16:20
поліція ілюстративне
Залучали 18-річних дівчат: трьох жителів Полтави підозрюють в організації порностудій
16:00
Ексклюзив
конгрес США
Рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським, - Піонтковський
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
"Братній народ". Лише три відсотки росіян відчувають вину перед українцями
15:43
На ТОТ Луганщини та Донеччини РФ планує створити 9 сміттєзвалищ, - Нацспротив
15:42
Оновлено
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
15:33
біткоїн
Обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг $4,6 млрд у перший день торгів
15:29
Ексклюзив
Хусити Ємену: хто вони та навіщо атакують судна у Червоному морі, - пояснює Центр близькосхідних досліджень
15:21
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат заявив, що під час ранкової ракетної атаки половина "кинджалів" не досягла цілей
14:54
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Ми діятимемо в рамках закону, але ми готові переглянути законодавство: прем’єр Фінляндії про ситуацію на кордоні з РФ
14:50
Жигулівське
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
14:45
суд ООН
Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу
14:38
З окупованого Маріуполя росіяни намагаються прокласти залізницю до Ростова, - міськрада
14:33
Ракета
Росія витратила $239 млн на масовану атаку по Україні 13 січня
14:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може під час війни з Україною завдати удар по країні НАТО, - Чалий
14:07
OPINION
Сергій Таран
Удари по хуситах: Третьої світової не буде
13:59
Ексклюзив
Морські котики США
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
13:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 січня: скільки коштують долар та євро
13:30
землетрус
Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих сягнула 220 людей
13:19
мобілізація
Бронь від мобілізації для чиновників і депутатів можуть скасувати, - ЗМІ
13:14
Microsoft
Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:58
сніг
У США вирує хурделиця: скасовані авіарейси і передвиборчі заходи
12:57
зерно, порт
За 2023 рік через закриті порти Криму пройшло понад 2 млн тонн зерна з окупованого півдня України, - журналістка Яресько
12:57
ЗСУ. ППО
РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський
12:54
фізична активність
Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття
12:42
Туризм на окупованих територіях
Росіяни на ТОТ вирішили провести ревізію туристичних комплексів під приводом "підготовки до сезону", - ЦНС
12:35
NASA X-59
У Каліфорнії презентували експериментальний надзвуковий літак X-59 Quesst
12:00
OPINION
Олексій Панич
США дистанціюються від України, щоб стати посередником у переговорах з Росією
11:46
Оновлено
Вибух у Бердянську
В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV