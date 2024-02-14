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Україна може експортувати все заплановане зерно зі врожаю 2023 року до травня, - МЗС Британії

14 лютого, 2024 середа
00:19
Економіка зерно, порт

Попри російські атаки на українські порти та інфраструктуру, Україна в змозі експортувати все заплановане зерно зі врожаю 2023 року до травня 2024 року

Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Великої Британії.

Британські представники заявили, що якщо Україна продовжуватиме перевозити 6 млн тонн щомісяця сушею та морем, вона зможе експортувати весь свій врожай 2023-2024 років до травня.

"Попри неодноразові російські атаки на українські порти та інфраструктуру, Україні вдалося відтіснити значну частину російського флоту з Криму, забезпечивши всесвітньо важливий експортний маршрут у Чорному морі", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Кемерон назвав прогноз експорту "чудовою новиною" для України. 

"Експорт через український морський коридор з портів Одеси неухильно зростає, що є хорошою новиною не лише для української економіки, але й для глобальної продовольчої безпеки. Хоча ситуація залишається нестабільною", - сказав Reuters речник ООН.

  • Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що за пів року з портів Великої Одеси "зерновим коридором" експортували понад 20 млн тонн вантажів.
Теги:
Україна
ООН
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Велика Британiя
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