Україна може експортувати все заплановане зерно зі врожаю 2023 року до травня, - МЗС Британії

Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Великої Британії.

Британські представники заявили, що якщо Україна продовжуватиме перевозити 6 млн тонн щомісяця сушею та морем, вона зможе експортувати весь свій врожай 2023-2024 років до травня.

"Попри неодноразові російські атаки на українські порти та інфраструктуру, Україні вдалося відтіснити значну частину російського флоту з Криму, забезпечивши всесвітньо важливий експортний маршрут у Чорному морі", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Кемерон назвав прогноз експорту "чудовою новиною" для України.

"Експорт через український морський коридор з портів Одеси неухильно зростає, що є хорошою новиною не лише для української економіки, але й для глобальної продовольчої безпеки. Хоча ситуація залишається нестабільною", - сказав Reuters речник ООН.