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Кубраков розповів, скільки вантажів за пів року експортували "зерновим коридором" з портів Великої Одеси

3 лютого, 2024 субота
18:05
Економіка на фото: зернове судно

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що за пів року з портів Великої Одеси "зерновим коридором" експортували понад 20 млн тонн вантажів

Про це інформує Міністерство відновлення. 

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Зокрема, в січні експортували 6,3 млн тонн. Це майже дорівнює довоєнному рівню.

Наразі на підході до портів перебувають ще 104 судна, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

  • Водночас для нарощення обсягів експорту Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз, пристосований для перевезення колією 1520-мм та євроколією – 1435-мм. 
Теги:
Україна
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
зернові
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