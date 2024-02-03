Кубраков розповів, скільки вантажів за пів року експортували "зерновим коридором" з портів Великої Одеси

Про це інформує Міністерство відновлення.

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Зокрема, в січні експортували 6,3 млн тонн. Це майже дорівнює довоєнному рівню.

Наразі на підході до портів перебувають ще 104 судна, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.