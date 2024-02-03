Кубраков розповів, скільки вантажів за пів року експортували "зерновим коридором" з портів Великої Одеси
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що за пів року з портів Великої Одеси "зерновим коридором" експортували понад 20 млн тонн вантажів
Про це інформує Міністерство відновлення.
"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Зокрема, в січні експортували 6,3 млн тонн. Це майже дорівнює довоєнному рівню.
Наразі на підході до портів перебувають ще 104 судна, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.
- Водночас для нарощення обсягів експорту Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз, пристосований для перевезення колією 1520-мм та євроколією – 1435-мм.
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