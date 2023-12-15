Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу", йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що зерновоз будували на потужностях Укрзалізниці. Переважна кількість використаних матеріалів та комплектуючих також виготовлена в Україні. Вагони зерновоза враховують всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури, їх надалі планують виробляти серійно.

"Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год", - розповіли в Укрзалізниці.