Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз, пристосований для перевезення колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм: це допоможе наростити обсяги українського експорту
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу", йдеться у повідомленні.
У компанії розповіли, що зерновоз будували на потужностях Укрзалізниці. Переважна кількість використаних матеріалів та комплектуючих також виготовлена в Україні. Вагони зерновоза враховують всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури, їх надалі планують виробляти серійно.
"Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год", - розповіли в Укрзалізниці.
- Раніше стало відомо, що у межах стратегії з інтеграції залізничних мереж України планують збудувати євроколію для швидкісних перевезень від кордону з Польщею у Мостиськах та Раві-Руській до Львова, між Львовом і Києвом та Чопом, а також від Львова до кордону з Румунією.
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