Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн
Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у рамках нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE)
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відповідний проєкт спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.
Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад $1 млрд.
"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам", - написав Шмигаль.
- 9 жовтня Європейська Рада погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.
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