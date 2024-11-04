Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний проєкт спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.

Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми - понад $1 млрд.

"Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам", - написав Шмигаль.